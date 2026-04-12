Με ανοιξιάτικο καιρό το ψήσιμο του οβελία σήμερα σε όλη τη χώρα -Αναλυτική πρόγνωση - iefimerida.gr

Με λιακάδα και ζέστη θα ψήσουν σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, οι Έλληνες τον πασχαλινό οβελία σε αυλές, μπαλκόνια και ταράτσες, με τον καιρό να είναι αίθριος σε όλη τη χώρα.

Λίγες, παροδικές νεφώσεις αναμένονται τα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές

βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.