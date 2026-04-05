Κυριακή των Βαΐων με ανοιχτά καταστήματα: Γέμισαν με κόσμο η Ερμού και οι εμπορικοί δρόμοι, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Η Κυριακή των Βαΐων έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της πασχαλινής περιόδου, με την εμπορική κίνηση στους δρόμους της χώρας να χτυπάει «κόκκινο».

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ερμού, η οποία από νωρίς το πρωί «γέμισε» από χιλιάδες πολίτες, αλλά και τουρίστες.

Άλλοι με γεμάτες τσάντες, άλλοι κάνοντας έρευνα αγοράς και αρκετοί απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στην «καρδιά» της πρωτεύουσας.

Το ωράριο στα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα

Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, μπαίνουμε στους εντατικούς ρυθμούς του εορταστικού ωραρίου.



Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από 09:00 έως 21:00 (στη Θεσσαλονίκη από τις 10:00), δίνοντας την ευκαιρία για τις αγορές της τελευταίας στιγμής μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, η αγορά θα ανοίξει «παραδοσιακά» αργότερα, από τις 13:00 έως τις 19:00, λόγω της θρησκευτικής κατάνυξης της ημέρας.

Το Μεγάλο Σάββατο, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από το πρωί έως το απόγευμα (09:00 – 15:00 στην Αθήνα και 10:00 – 16:00 στη Θεσσαλονίκη).

Τέλος, τα καταστήματα θα είναι κλειστά στις αργίες της Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα.