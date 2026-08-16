 Κυριακή με αυξημένη κίνηση σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Όλη μέρα δρομολόγια για τα νησιά - iefimerida.gr
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Κυριακή με αυξημένη κίνηση σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Όλη μέρα δρομολόγια για τα νησιά

Πλοίο αναχωρεί από το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες Αθηναίοι αναχώρησαν και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά / Φωτογραφία: Intimenews, ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα, Κυριακή 16/8, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά.

Την ίδια ώρα, το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα.

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Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η κίνηση από τη Ραφήνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα τέσσερα με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια.

Πάνω από 30.000 έφυγαν το Σάββατο 15/8

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες.

Από το Λαύριο αναχώρησαν έξι πλοία με 2.704 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια, με 3.503 επιβάτες.

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