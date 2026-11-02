Ποιες Κυριακές μέχρι το τέλος του 2026 θα είναι ανοιχτά μαγαζιά και καταστήματα - iefimerida.gr

Οκτώ Κυριακές έχουν μείνει μέχρι το τέλος του 2026, με μαγαζιά και καταστήματα να είναι ανοιχτά τις μισές από αυτές.

Συγκεκριμένα, για τέσσερις Κυριακές θα είναι (προαιρετικά) ανοιχτά μαγαζιά και καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday, η οποία φέτος «πέφτει» στις 27 Νοεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν στις 13, στις 20 και στις 27 Δεκεμβρίου.

Πώς θα λειτουργούν τα μαγαζιά

Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές αυτές είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, κάτι που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ακριβές προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο του 2026 αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.