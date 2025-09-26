 Κυψέλη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 18χρονο μαθητή -Τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 18χρονο μαθητή -Τρεις συλλήψεις

Περιπολικό τζιπ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τρεις ανήλικοι υπήκοοι Αιγύπτου συνελήφθησαν στην Κυψέλη για επίθεση σε συμμαθητή τους εντός του προαυλίου του 41ου Λυκείου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί, γεννημένοι το 2008 και 2009, χτύπησαν με ξύλα έναν 18χρονο μαθητή. Το θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια παραλήφθηκε από τη μητέρα του.

Ο διευθυντής του σχολείου παρέδωσε τα ρόπαλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων για περαιτέρω διαδικασίες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυψέλη επίθεση συλλήψεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ