Κυψέλη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 18χρονο μαθητή -Τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr

Τρεις ανήλικοι υπήκοοι Αιγύπτου συνελήφθησαν στην Κυψέλη για επίθεση σε συμμαθητή τους εντός του προαυλίου του 41ου Λυκείου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί, γεννημένοι το 2008 και 2009, χτύπησαν με ξύλα έναν 18χρονο μαθητή. Το θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια παραλήφθηκε από τη μητέρα του.

Ο διευθυντής του σχολείου παρέδωσε τα ρόπαλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων για περαιτέρω διαδικασίες.