Κύμα αφρικανικής σκόνης σκεπάζει τη χώρα -Λασποβροχές και υψηλές θερμοκρασίες, ο καιρός μέρα-μέρα - iefimerida.gr

Κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να σκεπάσει περιοχές της χώρας από τις επόμενες ώρες.



Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.



Σχετικά με το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη ανέφερε ότι «θα έχουμε σημαντική μεταφορά».



Όπως ανέφερε «μεγάλα ποσά (σκόνης) θα καλύψουν την Κρήτη, την Πελοπόννησο, και σιγά σιγά θα μετατοπιστούν πιο βόρεια. Προς την Παρασκευή, σιγά σιγά, κάπως θα αρχίσει να αραιώνει η συγκέντρωση».

Καλλιάνος: «Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός»

Ο Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι η αφρικανική σκόνη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή τις επόμενες ημέρες, ενώ προέβλεψε ότι οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 21-22 βαθμούς.



«Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός αυτής της εβδομάδας» έγραψε ο Γιάννης Καλλιάνος και συνέχισε:

«🔹 Με θερμοκρασίες πιο αυξημένες σε σχέση με την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ήπιας και σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου που δεν θα λείψουν όμως οι τοπικές βροχές.

▪️ Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο».

Ο καιρός μέρα-μέρα



Για την Τετάρτη, η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη



Στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός της Παρασκευής

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα πιθανόν καταιγίδες.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.