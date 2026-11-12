Κυκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη – Προφυλακίστηκε και τρίτος κατηγορούμενος -Στρατολογούσε αχυράνθρωπους στις επιχειρήσεις

Τρίτος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στη ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για 56χρονο, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου», καθώς φέρεται να εντόπιζε και να προωθούσε πρόσωπα - «αχυρανθρώπους», προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ.

Το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, με επίκεντρο τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ με τη φερόμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνά συνολικά τα 206 εκατ. ευρώ.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα άλλοι τέσσερις συλληφθέντες (από το σύνολο των 16, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 ονόματα)- ανάμεσα σε αυτούς είναι ένας δικηγόρος και δύο λογιστές.

Τι είπε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος απολογήθηκε πως ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις επειδή ήταν καλός στη δουλειά του, ενώ επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τον φερόμενο «στρατολόγο» απολογήθηκε -μέχρι στιγμής- και 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος», η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα.

Σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία της, όταν άρχισε να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές, εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά την καθησύχασαν λέγοντάς της «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ