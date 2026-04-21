«Κύκλωμα» πίσω από τον θάνατο της Μυρτώς βλέπει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης - iefimerida.gr

Την εκτίμηση ότι «πίσω από τον θάνατο της Μυρτώς, υπάρχει κύκλωμα», εξέφρασε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι, Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Ο ίδιος μιλώντας στο Mega τόνισε ότι αίτημα της οικογένειας είναι να διερευνηθούν από τις Αρχές όχι μόνο οι ώρες πριν από το συμβάν, αλλά και οι μέρες, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει την απόλυτη ικανοποίησή του για τις έρευνες που διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ. γιανα ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης.

Αμφισβήτησε την κατάθεση του 66χρονου για τη συνομιλία με τη Μυρτώ

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με τη συνομιλία μέσω εφαρμογής που φέρεται να είχε η 19χρονη με τον 66χρονο -με βάση τη κατάθεση του τελευταίου- λίγο πριν εντοπιστεί η ίδια νεκρή στην πλατεία στο Αργοστόλι, ο δικηγόρος της οικογένειας αμφισβήτησε εμμέσως το γεγονός λέγοντας ότι επειδή επικοινώνησε με το κινητό της Μυρτώς, δεν σημαίνει ότι επικοινώνησε και με την ίδια τη Μυρτώ.

«Δεν επιβεβαιώνουμε ότι έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό όπως περιγράφεται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δρακουλόγκωνας, ενώ κληθείς να απαντήσει σχετικά, δήλωσε ότι «κατά πάσα πιθανότητα, πίσω από το θάνατο της Μυρτούς, υπάρχει ένα κύκλωμα».