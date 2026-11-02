Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: «Γρηγορόσημο» από 150 έως 7.000 ευρώ -Πάνω από 150 περιπτώσεις στο μικροσκόπιο - iefimerida.gr

Η καταγγελία σε βάρος ιδιώτη μηχανικού εξελίχθηκε σε μια μεγάλη έρευνα για φαινόμενα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, που ερευνούν την υπόθεση από τον περασμένο Δεκέμβριο, έχουν ήδη ταυτοποιήσει περισσότερες από 150 περιπτώσεις, ενώ το συνολικό ποσό που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

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Η αρχή έγινε όταν εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διαβιβάστηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, έπειτα από την καταγγελία. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός είχε εκτεταμένες επικοινωνίες με την Πολεοδομία Κατερίνης και υπαλλήλους της υπηρεσίας. Τα ευρήματα αυτά έθεσαν την υπόθεση στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ανέλαβε την περαιτέρω έρευνα.

Ο μηχανισμός για τις φερόμενες απάτες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το φερόμενο ως κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν μηχανισμό παράνομων πληρωμών, με το λεγόμενο «γρηγορόσημο» να κυμαίνεται από 150 έως 400 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την εξυπηρέτηση που ζητούσε ο ενδιαφερόμενος.

Τα ποσά, ωστόσο, μπορούσαν να εκτοξευθούν όταν επρόκειτο για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, με τις παράνομες απαιτήσεις να φτάνουν ακόμη και τις 7.000 ευρώ.