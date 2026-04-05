Πώς η ΕΥΠ εξάρθρωσε το κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών -Είχαν επιχειρήσεις-«βιτρίνα» - iefimerida.gr

Κατόπιν πολύμηνης έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών οργανώθηκε χθες επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη μελών κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν ερευνών σχετικά με το περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης τριάντα τεσσάρων (34) αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» της Σάμου, την 30/03/2026. Το Γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Σάμου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και στενής συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), προέβη στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Διακινητές με «βιτρίνα» σουβλατζίδικα

Καλά ρούχα, βόλτες και γενικότερα ένας τρόπος ζωής που δεν μπορούσε να είναι απόρροια της νόμιμης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τους έθεσε στο στόχαστρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προκειμένου να εξακριβώσουν εάν εμπλέκονταν με έκνομες δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα, όπλα ή ναρκωτικά.

Τελικά, τα στελέχη της ΕΥΠ, που μελετούσαν τις κινήσεις τους εδώ και περίπου έναν χρόνο, κατέληξαν ότι πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η ταρίφα κυμαινόταν μεταξύ 3 και 4 χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε καραβιά μετέφεραν περίπου 30 άτομα.

Οι νόμιμες επιχειρήσεις τους, τύπου «βιτρίνες», ήταν στην εστίαση όπως σουβλατζίδικα, αλλά και τουριστικά, τα οποία όμως δεν πήγαιναν πολύ καλά αφού η πελατεία ήταν μειωμένη. Μέσω αυτών των καταστημάτων φαίνεται ότι γινόταν και το ξέπλυμα των χρημάτων από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Διακινητές μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής

Από την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί (υπήκοοι Τουρκίας), ηλικίας 26 και 34 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των τριάντα τεσσάρων (34) αλλοδαπών, τους οποίους μετέφεραν με ταχύπλοο σκάφος από τις τουρκικές ακτές έναντι χρηματικής αμοιβής.

Παράλληλα, συνελήφθησαν επιπλέον τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ) ηλικίας 45, 24 και 43 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι λειτουργούσαν ως συνεργοί τους στην ξηρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι εν λόγω τρεις συλληφθέντες παρείχαν κατάλυμα, εφόδια και μεταφορικό μέσο για τη φυγάδευση και την απόκρυψη των δύο χειριστών του ταχυπλόου στο νησί.

Από την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε ότι οι συλληφθέντες αποτελούν μέλη δομημένης εγκληματικής οργάνωσης με μακρά και συστηματική δράση στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στον ελλαδικό χώρο. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς, ένα ΙΧΕ όχημα ως μέσο διευκόλυνσης, καθώς και πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Σάμου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, με σκοπό την περαιτέρω αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες υποθέσεις, όπως επίσης και τη συνεργασία τους με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

