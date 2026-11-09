Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στη δικογραφία τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας -Εμπλέκονται και συγγενείς τους - iefimerida.gr

Τα ονόματα τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών, τριών ποδοσφαιριστών και ενός μπασκετμπολίστα, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των περισσοτέρων από 1.200 κατηγορουμένων της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώην αθλητές κατηγορούνται για τα εξής αδικήματα:

ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και φοροδιαφυγή

Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πάνω από 900 εταιρείες, με την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ, με τα 138,1 εκατ. ευρώ να αφορούν φόρους και 68,2 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Στη δικογραφία και τα δύο αδέλφια του πρώην πρωταθλητή Ευρώπης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διαβιβαστικό για την υπόθεση δεν υπάρχει μόνο το όνομα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά και των δύο αδελφών του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται να έχει τον ρόλο τού εν τοις πράγμασι διαχειριστή.

Παράλληλα, στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Ειδικότερα, για τα αδέλφια του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή υπάρχουν συνολικά τέσσερις μηνυτήριες αναφορές, το ύψος των οποίων ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι

Όσον αφορά τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κατηγορουμένων, χωρίς όμως να εμφανίζονται περαιτέρω πληροφορίες για τον ρόλο τους στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Πάντως, οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες σε ομάδα από τον τόπο που κατάγονται ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης και τα δύο αδέλφια του.

Κατηγορούμενη και η μητέρα του πρώην μπασκετμπολίστα

Σχετικά με τον πρώην μπασκετμπολίστα, τα στοιχεία του εμφανίζονται στο διαβιβαστικό, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφεται ως κατηγορούμενη και η μητέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, στα στοιχεία που παρατίθενται δεν υπάρχει ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.

Μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές από τον Γιώργο Πιτσιλή

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε: «Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτόν υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας Υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του Κράτους Δικαίου. Και το Κράτος Δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ακριβώς πράξαμε».



Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Την περασμένη Παρασκευή, κλιμάκια της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ συνέλαβαν 16 άτομα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ το Σάββατο τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής κατηγορίες:

διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

πλαστογραφία

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα

εγκλήματα φοροδιαφυγής κατά τον νέο Κώδικα (ν. 5104/2024)

Πώς λειτουργούσε το «καρουζέλ»

Ο πραγματικός επιχειρηματίας άνοιγε το κατάστημα, νοίκιαζε τον χώρο και προσλάμβανε το προσωπικό. Κάποια στιγμή μεταβίβαζε το μερίδιό του σε έναν «αχυράνθρωπο» και κρατούσε τον έλεγχο του ακινήτου ως υπεκμισθωτής.

Η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά: έκοβε αποδείξεις, είχε δηλωμένο το προσωπικό και εισέπραττε μεγάλους τζίρους. Ωστόσο, δεν πλήρωνε ούτε ΦΠΑ ούτε εισφορές.

Όταν τα χρέη γίνονταν απαιτητά και ξεκινούσαν κατασχέσεις, στον ίδιο χώρο άνοιγε νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ και νέο «μπροστινό». Το προσωπικό και ο εξοπλισμός έμεναν οι ίδιοι. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πραγματικός ιδιοκτήτης εμφανιζόταν στα χαρτιά ως υπάλληλος του μαγαζιού: πορτιέρης, «τσεκαδόρος» ή υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συνολικά λειτούργησαν 917 νομικά πρόσωπα. Τα 860 έχουν οφειλές και τα 380 χρωστούν πάνω από 120.000 ευρώ το καθένα.

Ποιοι ήταν οι «αχυράνθρωποι»

Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές είχαν κοινό προφίλ: χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα, καμία επιχειρηματική εμπειρία, άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι ή άνθρωποι με ποινικό παρελθόν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και στοιχεία νεκρών, με «συναλλακτική δραστηριότητα» μετά τον θάνατό τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που εμφανιζόταν ξαφνικά, από το 2023, ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 εταιρείες με χρέη 1,27 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο δούλευε ως καθαρίστρια με μερική απασχόληση, με μεικτό μισθό περίπου 480 ευρώ. Είπε στους ελεγκτές ότι για τις υπογραφές της την περίοδο 2022-2025 πήρε συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα δήλωναν ότι δεν είχαν δει ποτέ τον διαχειριστή. Έλεγαν επίσης ότι παρέδιδαν τις εισπράξεις της ημέρας «σε φάκελο», χωρίς να ξέρουν ποιος τον παραλάμβανε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λογιστές και ο δικηγόρος

Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είχαν οι «τεχνοκράτες» της οργάνωσης: δύο λογιστές, ένας δικηγόρος και ένα πρόσωπο με λογιστικές γνώσεις.

Αυτοί «στρατολογούσαν» τους αχυρανθρώπους, κρατούσαν τους κωδικούς τους στο Taxisnet και το gov.gr και έκαναν τις ενάρξεις των εταιρειών.

Παρείχαν, επίσης, ένα «πακέτο» υπηρεσιών, που περιλάμβανε:

άδεια λειτουργίας

νέο POS και νέο τηλέφωνο

τραπεζικό λογαριασμό σε ιρλανδική τράπεζα

Η αμοιβή τους ξεκινούσε, σύμφωνα με μαρτυρίες, από 1.000 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, ανά επιχείρηση.

Τα τέσσερα κυκλώματα

Πρώτο κύκλωμα: Οργανωνόταν γύρω από λογιστικό γραφείο της πόλης. Είχε μια «δεξαμενή» 39 αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν σε 393 εταιρείες. Ο λογιστής είχε κάνει ο ίδιος την έναρξη σε 272 από αυτές. Στο πελατολόγιό του βρέθηκαν οι ΑΦΜ 1.456 επιχειρήσεων.

Δεύτερο κύκλωμα: ﻿Το καθοδηγούσε δικηγόρος. Με 27 πρόσωπα έστησε 219 εταιρείες. Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψαν μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του προς αχυρανθρώπους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτο κύκλωμα: «Ανακύκλωνε» 8 πρόσωπα σε 56 εταιρείες.

Τέταρτο κύκλωμα: Χρησιμοποιούσε 29 πρόσωπα σε 152 εταιρείες.

Στην κορυφή της πυραμίδας η ΑΑΔΕ περιγράφει ένα «διπλό μπλοκ» αρχηγών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «επιχειρησιακοί» συν-αρχηγοί (λογιστές, δικηγόροι, οργανωτές). Από την άλλη βρίσκονται οι «οικονομικοί» αρχηγοί, δηλαδή οι κρυμμένοι ιδιοκτήτες που εισέπρατταν τα κέρδη. Ο αριθμός των τελευταίων, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεπερνά τους 730.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στις έρευνες της 6ης Νοεμβρίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

μετρητά 10.950 και 7.270 ευρώ σε δύο σπίτια

32 σφραγίδες εταιρειών

16 κάρτες SIM

πέντε καινούργια POS

εννέα υπολογιστές

ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις

Το χρονικό της έρευνας

Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, με βάση πληροφοριακά δελτία της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών. Τον Ιανουάριο του 2026 ακολούθησε η δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι».

Σε 15 ημέρες, όλες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη έλεγξαν το σύνολο των καταστημάτων-στόχων.