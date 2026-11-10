Στον ανακριτή ο Ερρίκος Πετιλόν και άλλοι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασαν σήμερα το πρωί επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση με τους «αχυράνθρωπους» στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι -ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν- οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με χειροπέδες και συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή προσώπων ως εικονικών ιδιοκτητών ή διαχειριστών σε νυχτερινά κέντρα της πόλης.

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Πρώτος θα περάσει την πόρτα του ανακριτή ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, ενώ ανάμεσα στους 16 κατηγορούμενους που θα απολογηθούν σήμερα βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα, ενώ το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

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Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

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