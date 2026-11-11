Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι -Απολογείται και ο δικηγόρος της οργάνωσης - iefimerida.gr

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής με εταιρείες-βιτρίνες και «αχυράνθρωπους» στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με το thestival.gr το πρωί της Τετάρτης οι τέσσερεις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως δικηγόρος του κυκλώματος.

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Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ο φερόμενος ως λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώ έξι κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν- μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι αφού τους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

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Σημειώενται ότι εναντίον των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Οι 16 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου

πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

Ο κύκλος των απολογιών θα συνεχιστεί και αύριο. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.