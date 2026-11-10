Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο λογιστής, έξι ελεύθεροι με όρους - iefimerida.gr

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για τον κατηγορούμενο που φέρεται να ήταν υπεύθυνος σε ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών και απολογούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

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«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα από τις αρχές του 2025 για να βοηθήσω οικονομικά την οικογένειά μου και για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Δεν είμαι λογιστής, όπως λέγεται και πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Ελεύθερος ο Πετιλόν

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, μεταξύ των οποίων και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η διαδικασία της ανάκρισης θα συνεχιστεί αύριο και την Πέμπτη με τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, ενώ ένας 35χρονος, επίσης κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε ότι του έκλεψαν τους κωδικούς Taxisnet.

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Στους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν σήμερα επιβλήθηκαν όροι αλλά και χρηματική εγγύηση προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Δύο από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, ισχυριζόμενοι ότι το έκαναν για να ανακάμψουν οι εταιρείες μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα.

Το κουβάρι ξετυλίχθηκε μετά από έρευνα της ΑΑΔΕ που ξεκίνησε το 2024, σύμφωνα με την οποία, προκλήθηκε ζημιά ύψους 206 εκατ. ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από 917 εταιρείες. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι αχυράνθρωποι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Ειδικότερα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων.

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Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

