Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Γνωστός ηθοποιός «αχυράνθρωπος» με αμοιβή 200-700 ευρώ τον μήνα - iefimerida.gr

Εκτεταμένη υπόθεση εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που περιλάμβανε περίπου 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας, προκαλώντας ζημία ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρονται να βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χαλκιδική και η Μύκονος.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος βασιζόταν, μεταξύ άλλων, στη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να ανέρχονταν σε περίπου 1.300.

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Ο γνωστός ηθοποιός «αχυράνθρωπος» - Τον προσέγγισαν γιατί ήξεραν ότι είχε οικονομικές δυσκολίες

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει εργαστεί επί σειρά ετών και ως μοντέλο, με έντονη παρουσία στον χώρο της ελληνικής showbiz.

Ο ηθοποιός φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε εταιρείες του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της οργάνωσης τον προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και του προσέφεραν χρηματική αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων.