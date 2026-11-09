Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται τα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης -Μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή - iefimerida.gr

Τα δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης του τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιτσιλής: Μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Όπως τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, «εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ακριβώς πράξαμε».

ΑΠΕ - ΜΠΕ