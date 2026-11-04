Στην Ευελπίδων οι πέντε του κυκλώματος εκβιαστών με χειροβομβίδες, που συνέλαβε το ελληνικό FBI - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις δέκα το πρωί οι πέντε συλληφθέντες του κυκλώματος εκβιαστών που πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για υπόθεση την οποία εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

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H εγκληματική οργάνωσης πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις, εκβιάσεις και επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 2026.

Δύο εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε επιχειρήσεις στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών και επακόλουθη απαίτηση εκβιαστικών ποσών από τους ιδιοκτήτες.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας στις 5 Οκτωβρίου 2026, όταν μέλη του κυκλώματος πέταξαν χειροβομβίδα σε κατάστημα που λειτουργούσε με θαμώνες, η οποία ευτυχώς δεν εξερράγη.

Η δράση των 5 νεαρών μελών του κυκλώματος

Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική.



Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι νεαροί αναλάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών, τη χαρτογράφηση των στόχων και την εκτέλεση των χτυπημάτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο, δίνοντας εντολές και κατευθύνοντας τις επιθέσεις μέσα από τη φυλακή μέσω δύο άλλων κρατουμένων (27 και 23 ετών).



Στις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες αλλά και σε κελιά κρατουμένων, κατασχέθηκαν 13 κινητά τηλέφωνα, συσκευές εντοπισμού GPS, ηλεκτρονικός υπολογιστής, καταγραφικό μηχάνημα, τρία αυτοσχέδια σουβλιά και μετρητά.