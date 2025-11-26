Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής -Σχεδόν 30' η διαδρομή Χίλτον-Βουλή, ξεκίνησαν τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό - iefimerida.gr

Χάος επικρατεί από νωρίς το απόγευμα στους δρόμους της Αττικής μετά την έκτακτη στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ.



Χαρακτηριστικό είναι ότι οι οδηγοί που κινούνται από το Χίλτον προς το κέντρο, περίπου πριν από τις 6:00 το απόγευμα χρειάστηκαν σχεδόν 40 λεπτά για να φτάσουν στο ύψος της Βουλής. Πλέον, για την ίδια διαδρομή χρειάζονται κάτι λιγότερο από μισή ώρα.

Η κίνηση στους δρόμους

Αυτή την ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Συγγρού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και σε ορισμένα σημεία της ανόδου. Στο «κόκκινο» και η Πειραιώς αλλά και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό. Συγκεκριμένα:



προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας.



προς Ελευσίνα:



10΄-15΄από Παιανία έως Μαραθώνος.

20΄-25΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.



Καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως την έξοδο για Καρέα.

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό

Μετά τις 18:00 το απόγευμα ξεκίνησαν τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό, καθώς έληξε η έκτακτη στάση εργασίας που κήρυξε η ΣΤΑΣΥ.

Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην έκτακτη στάση εργασίας μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου, σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ.