Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό το βράδυ της Τρίτης - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 9 ώρες από το απόγευμα της Τρίτης έως νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό.
Κλειστοί θα παραμείνουν, λόγω εργασιών αντικατάστασης και συντήρησης αρμών, οι κλάδοι εισόδου από Βάρη - Κορωπί και από Μαρκόπουλο, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τις 20:00 της Τρίτης 3/11/2026 έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 4/11/2026.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί ή από Μαρκόπουλο με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή:
- Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο
- Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)
- Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα.
Θα υπάρχει και σχετική σήμανση, για τη διευκόλυνση των οδηγών, ενώ η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.