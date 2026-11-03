Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό το βράδυ της Τρίτης - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 9 ώρες από το απόγευμα της Τρίτης έως νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό.

Κλειστοί θα παραμείνουν, λόγω εργασιών αντικατάστασης και συντήρησης αρμών, οι κλάδοι εισόδου από Βάρη - Κορωπί και από Μαρκόπουλο, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τις 20:00 της Τρίτης 3/11/2026 έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 4/11/2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί ή από Μαρκόπουλο με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή:

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα.

Θα υπάρχει και σχετική σήμανση, για τη διευκόλυνση των οδηγών, ενώ η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.