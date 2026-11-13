Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πολυτεχνείο: Οι κλειστοί δρόμοι και οι αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Σε ισχύ από την Κυριακή 15/11 έως το πρωί της Τετάρτης 18/11 έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της καθιερωμένης πορείας για το Πολυτεχνείο, θα επεκταθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

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Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πολυτεχνείο

Από τις 06:00 της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 προβλέπονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, στους ακόλουθους δρόμους:

Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου



28ης Οκτωβρίου (Πατησίων): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Σε όλο το μήκος των πεζοδρόμων



Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας



Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου



Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη



Σολωμού: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων



Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου



Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της



Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος



Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη



Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη



Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων



Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα

Πρόσθετα μέτρα λόγω της πορείας



Την Τρίτη 17/11, από τις 06:00 το πρωί, θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε επιπλέον δρόμους, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

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Οι περιορισμοί αφορούν:

Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Πλατεία Ομονοίας



Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου



Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Πλατεία ΣυντάγματοςΒασιλέως Γεωργίου Α΄: Σε όλο το μήκος της



Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη



Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας



Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας



Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη



Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας



Πειραιώς (Π. Τσαλδάρη): Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας



Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της



Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς



Τσόχα: Σε όλο το μήκος της



Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα



Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας



Λεωφόρος Κηφισίας: Από την Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα



Λεωφόρος Μεσογείων: Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα



Φειδιππίδου: Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας



Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα



Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά



Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου



Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη και Ηριδανού: Από τη

Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου



Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας



Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου



Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου και Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου



Καρτάλη, Λυκαονίας και Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου



Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου



Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνεται σταδιακά, με βάση την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Τι αλλάζει σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση κοντά στο Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και στο κέντρο της Αθήνας, για να περιοριστούν η ταλαιπωρία και τα κυκλοφοριακά προβλήματα.