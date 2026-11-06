 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για 5 ημέρες, ποιες περιοχές επηρεάζονται - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για 5 ημέρες, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ιονία Οδός
© ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 07:00 της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου έως τις 18:00 της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην Ιόνια Οδό, λόγω εργασιών διαγράμμισης στην περιοχή της Συκούλας.

Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Αντίρριο θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Άρτας και Αμφιλοχίας.

Τα οχήματα θα εξέρχονται στον κόμβο Άρτας και θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου–Ιωαννίνων, πριν επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αμφιλοχίας.

Στο ίδιο διάστημα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς Αντίρριο από τον κόμβο Άρτας και τον ημικόμβο Κομποτίου.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να υπολογίζουν καθυστερήσεις στη διαδρομή τους.

Εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, ο κλάδος θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν από την προβλεπόμενη ώρα.

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