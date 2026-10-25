Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 28η Οκτωβρίου:Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και Πειραιά - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τετάρτη σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, έκτακτα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ σε όλους τους Δήμους της Αττικής, με σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Αθήνα

Από ώρα τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για τη δοξολογία από τις 6:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιάς

Από τις 12:00 π.μ. μέχρι 14.00: