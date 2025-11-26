 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών -Οι δρόμοι που κλείνουν - iefimerida.gr
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών -Οι δρόμοι που κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, στις 27 και 28 Νοεμβρίου και μεταξύ των ωρών 10:00' και 17:00', θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

