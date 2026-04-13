Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους μέχρι λιποθυμίας σε νησί των Κυκλάδων -Βίντεο ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκαλεί νέο περιστατικό ακραίας νεανικής βίας σε νησί των Κυκλάδων, όπου ανήλικοι επιτέθηκαν άγρια σε συνομήλικό τους, καταγράφοντας μάλιστα την επίθεση σε βίντεο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πλατεία, με τρεις ανήλικους να χτυπούν επανειλημμένα το θύμα με μπουνιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, αδιαφορώντας για την κατάστασή του αλλά και για την παρουσία άλλων ατόμων στο σημείο. Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο οι δράστες το καταδίωξαν και συνέχισαν την επίθεση. Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές, το θύμα καταρρέει και χάνει τις αισθήσεις του, ενώ οι ανήλικοι εξακολουθούν να καταγράφουν το περιστατικό.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε λιποθυμήσει, οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς το αβοήθητο. Στο βίντεο που παρουσιάστηκε αποκλειστικά το Mega, ακούγεται να φωνάζουν «λιποθύμησε», γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνοντας να επαναφέρει τον ανήλικο και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για τον ξυλοδαρμό φέρεται να ήταν προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξανόμενων φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας μεταξύ ανηλίκων.