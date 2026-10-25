Κυβερνήτης φρεγάτας «Κίμων»: Πώς η Belharra αποκτά τακτικό πλεονέκτημα στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο - iefimerida.gr

«Οι νέες τεχνολογίες και οι επιδόσεις των συστημάτων της φρεγάτας FDI (Belharra) επαληθεύουν ότι και στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο η υπεροχή ανάγεται, κυρίως, στο πλεονέκτημα που παρέχουν ο έγκαιρος εντοπισμός και το δραστικό πλήγμα, παράλληλα με αποτελεσματικές αμυντικές δυνατότητες ώστε να αντιμετωπίζονται συντονισμένες επιθέσεις κορεσμού».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ, μιλώντας αποκλειστικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

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Η φρεγάτα «Κίμων» παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό πέρυσι τον Δεκέμβριο και έφτασε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου φέτος, οπότε και εντάχθηκε επίσημα στον Στόλο. Είναι η πρώτη της κλάσης FDI (Belharra), από τις συνολικά τέσσερις που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η χώρα μας, αναβαθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Το πλοίο είναι επισκέψιμο για το κοινό, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, από τις 24 έως και 27 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ στις 30 Οκτωβρίου η Ελλάδα παραλαμβάνει και τη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra) «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Αναφερόμενος στα σημαντικά «lessons learned» για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και δυνατοτήτων που φέρουν οι συγκεκριμένες φρεγάτες, ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ εξήγησε ότι η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει «αισθητήρες και όπλα που δίνουν τακτικό πλεονέκτημα, τα οποία σε συνδυασμό με τη διαστρωματική άμυνα, τη διακριτικότητα, την αυτονομία και τις ναυτικές αρετές του σκάφους, την καθιστούν ικανή να αναλάβει όλο το εύρος αποστολών του ναυτικού πολέμου».

Μιλώντας για το διάστημα της διαμονής του ίδιου και του πληρώματος του «Κίμωνα» στη Γαλλία και την εκεί εκπαίδευση, σημείωσε: «Η εκπαίδευση και εν γένει η εξοικείωση και εκμάθηση των δυνατοτήτων του πλοίου έλαβε χώρα σε διάφορα στάδια και επίπεδα, κατά τη διάρκεια ενός χρονικού εύρους συνολικά 18 μηνών».

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Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», Ιωάννης Κιζάνης

«Σε αυτό το διάστημα», πρόσθεσε, «το πλήρωμα έλαβε αρχικά, ανάλογα με την ειδικότητά του, εκπαιδεύσεις στις κατασκευάστριες εταιρείες των επιμέρους συστημάτων του πλοίου, επί παραδείγματι στη Γερμανία για τις κύριες μηχανές προώσεως MTU, στην Ιταλία για τα πυροβόλα της Leonardo και σε έτερες περιοχές της Γαλλίας για τους κύριους μειωτήρες της Naval Group ή τα κατευθυνόμενα βλήματα της MBDA».

«Στη συνέχεια, η εκπαίδευση συνεχίστηκε στο ναυπηγείο και επί του πλοίου, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω, με σκοπό το πλήρωμα να είναι σε θέση να ταξιδέψει το σκάφος αμέσως μετά την Ύψωση της Σημαίας, κάτι που επαληθεύτηκε και στην πράξη», τόνισε.

«Για εμένα προσωπικά, που είχα την τιμή και το προνόμιο να μεταβώ στη Λοριάν από την αρχή αυτής της 18μηνης περιόδου εκπαίδευσης, ήταν εξαιρετική εμπειρία η παρακολούθηση της προόδου ναυπήγησης της φρεγάτας "Κίμων" και των υπολοίπων πλοίων της κλάσης, σε ένα ναυπηγείο που συνδυάζει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις με τη μακρά παράδοση στη ναυπήγηση μεγάλων πολεμικών πλοίων», ξεκαθάρισε ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων».

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«Ομοίως, ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις μου κατέχει η θέρμη με την οποία μας φιλοξένησε εν πλω και μας υποστήριξε ποικιλοτρόπως ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της γαλλικής, αδελφής φρεγάτας "Ronarc'h", συμβάλλοντας σημαντικά στην από μέρους μας κατανόηση της φιλοσοφίας σχεδίασης και χρήσης των φρεγατών τύπου FDI από το γαλλικό ναυτικό», συμπλήρωσε.

Τα προσόντα που χρειάζεται για να ενταχθεί κάποιος στο Πολεμικό Ναυτικό

Όσο για τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας νέος ή μία νέα που επιθυμεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, και ειδικότερα στην παρούσα χρονική συγκυρία που συντελείται η μετάβασή του σε μία νέα εποχή, ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο το γνωστικό υπόβαθρο «για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές σχολές», ενώ υπογράμμισε πως «οι βασικές αρετές πάνω στις οποίες τα επίδοξα νέα στελέχη θα χτίσουν το μέλλον τους και το μέλλον του Ναυτικού είναι το ήθος, η διάθεση προσφοράς για το κοινό καλό, η αγάπη για τη θάλασσα, η φιλοπατρία και η φιλομάθεια».

«Οι νέοι που διακρίνονται από αυτά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι βέβαιο ότι δύνανται αφενός να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού και αφετέρου να απολαύσουν την περιπέτεια που προσφέρει η ζωή σε αυτό», ανέλυσε.

«Η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό με τις φρεγάτες FDI δεν μεταβάλλει τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να έχει ένας νέος που θέλει να ενταχθεί στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού», διευκρίνισε ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων».

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«Το Πολεμικό Ναυτικό διαχρονικά δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των στελεχών του, προκειμένου αυτά να δύνανται να κατανοήσουν όλες τις πτυχές των τεχνολογικών εξελίξεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει μετά λόγου γνώσεως καθώς, με όλα τα εφόδια που μας προσφέρει διά βίου το Πολεμικό Ναυτικό, ήμασταν ως πλήρωμα σε θέση να καθίσουμε ισότιμα στο τραπέζι του τεχνικού διαλόγου με τους εξειδικευμένους τεχνικούς και αρχιτέκτονες της Naval Group και να ενεργοποιήσουμε μία υπερσύγχρονη μονάδα όπως η φρεγάτα "Κίμων" του Πολεμικού Ναυτικού», κατέληξε ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ.

Φρεγάτες FDI Belharra

Η φρεγάτα Belharra (FDI HN) συνδυάζει υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές δυνατότητες σε όλους τους τομείς μάχης (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, αντιπλοϊκό), καθώς και δυνατότητες κατά στόχων επιφανείας και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.

Είναι μία υπερσύγχρονη, ευέλικτη και με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης φρεγάτα, που μπορεί να αντιμετωπίσει, αυτόνομα ή ως μέρος στόλου, σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές όπως τελευταίας γενιάς υποβρύχια, υπερηχητικούς πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις και πολυεπίπεδες ασύμμετρες απειλές.

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Εξοπλισμένη με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων, έχει την ικανότητα να επιχειρεί σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ναυτικού πολέμου.

Ξεχωρίζει για τη συμπαγή διαμόρφωσή της και τον μοναδικό σχεδιασμό της, που την καθιστούν ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες σε όλον τον κόσμο (κρύα και θερμά ύδατα, καθώς και αρχιπελαγικές περιοχές ειδικότερα).

Επιπλέον, ο σχεδιασμός και τα αυτοματοποιημένα συστήματα που ενσωματώνονται στην FDI επιτρέπουν τη λειτουργία του πλοίου με σχετικά μικρό αριθμό πληρώματος, ενώ παράλληλα μειώνουν τους χρόνους συντήρησης και βελτιστοποιούν τη διαθεσιμότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Τέλος, η FDI έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα και συνδεσιμότητα μεταξύ των συμμαχικών ναυτικών.

Οπλοστάσιο

Οι ελληνικές φρεγάτες FDI διαθέτουν «βαρύ» οπλοστάσιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 32 πυραύλους ASTER 30 για αντιαεροπορική άμυνα, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους EXOCET MM40 Block 3C, ένα πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών, σύστημα εγγύς άμυνας RAM και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών. Παράλληλα, διαθέτουν δύο διπλούς εκτοξευτές τορπιλών για την αντιμετώπιση υποβρυχίων με τορπίλες MU90.