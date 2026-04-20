Κτηνοτρόφος από τη Λέσβο στο iefimerida: Κάναμε μαύρο Πάσχα -Το νησί έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο προβάτων - iefimerida.gr

Για οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων της Λέσβου μιλά στο iefimerida.gr ο Μανόλης Κωνσταντιδέλλης, γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και κτηνοτρόφος.

Όπως λέει ο κ. Κωνσταντιδέλλης οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πέρασαν μαύρο Πάσχα και έχουν αποφασίσεις να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα τους.

Λέσβος: «Οι κτηνοτρόφοι του νησιού έκαναν μαύρο Πάσχα»

Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κάναμε μαύρο Πάσχα. Μαύρο Πάσχα έκαναν όλοι οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Όταν έγινε το λοκνταουν δεν άφησαν να διατεθούν προς κατανάλωση τα αρνιά που είχε ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νοικοκύρης, που το περίμενε το Πάσχα για να σφάξει τα αρνιά του να τα πουλήσει και να ζήσει ο σπίτι του. Τα αρνιά έμειναν στους ανθρώπους. Και δεν φτάνει που εμειναν. Δεν έχουν αποζημιωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Κανένας δεν νοιάστηκε γι αυτό. Ούτε για τις εταιρείες που αγόρασαν τα αρνιά ώστε να τα πουλήσουν. Άρα το Πάσχα γι όλους μας ήταν ένα μαύρο Πάσχα. Για εμάς δεν ήρθε η Ανάσταση. Το μόνο που κάνουμε είναι να ανεβαίνουμε τον Γολγοθά».

«Τρεις φορές που πήγαμε στην Αθήνα για συναντήσεις με τους υπουργούς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τρεις διαφορετικούς υπουργούς συναντήσαμε. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε. Λέμε στον έναν, ενημερώνεται ο άλλος. Μέχρι να ενημερωθεί ο άλλος φεύγει, άλλος έρχεται… Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από το κράτος. Αντί να στείλουν κτηνίατρο από τις 15 Μαρτίου να γίνει ιχνηλάτηση της αρρώστιας και να γίνει γρήγορα, καθυστερούσαμε, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει φουσκώσει. Και πρέπει πλέον να πάμε όπως είναι η Κύπρος. Σε καθολικό εμβολιασμό. Η Κύπρος δηλαδή δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος; Γιατί η Κύπρος κάνει εξαγωγή προϊόντων κανονικά; Γιατι δεν θανατώνει τα ζώα;» αναρωτήθηκε ο κ. Κωνσταντιδέλλης.

«Εμας η δουλειά μας είναι να παράγουμε. Να ζούμε σε αυτό το τόπο. Τον ευλογημένο, τον απομακρυσμένο που έχει περάσει τόσα πολλά. Είναι η δουλειά μας να παράγουμε, να πουλάμε το γάλα μας και το κρέας μας. Δεν είναι η δουλειά μας ούτε να κλείνουμε δρόμους ούτε λιμάνια, ούτε τίποτα. Η ανάγκη μας έκανε. Άλλοι μας οδήγησαν εκεί. Γιατί μας έχουν δει στα σοβαρά. Και όλα είναι γραμμένα στο χιόνι πάνω. Σε όλο το νησί έχουν παρθεί αποφάσεις από αγροτικούς συλλόγους, από κοινότητες και απο κτηνοτρόφους ότι μέχρι να βγει ο υπουργός επίσημα να πει ότι δεν θα γίνει καμία σφαγή και ότι θα γίνει ιχνηλάτηση της νόσου σε όλη τη Λέσβο και έπειτα θα πει σε καθολικό εμβολιασμό, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Και επειδή μας απειλούν ότι θα μπει σε καραντίνα το νησί και θα πέσουν οι τιμές των προϊόντων για αυτο το απολεσθέν εισόδημα, που θα χάσουμε ας το πληρώσουν από αυτό το τεράστιο πλεόνασμα που βγαίνουν και διαφημίζουν, για να ζήσουμε και εμείς. Γιατί είναι λεφτά δικά μας κι αυτά. Του Ελλήνα φορολογούμενο είναι τα λεφτά αυτά. Μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και όλα τα πρόβατα να σφαγούν ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα συμβούν τα ίδια; Η Τουρκία είναι στα πέντε μίλια. Και ποιος μου λέει ότι αύριο δεν θα έχουμε τα ίδια; Δηλαδή πονάει χέρι κόβει χέρι; Που είναι η πρόνοια του κράτους;Φυσικά δημιουργούν αντιδράσεις οι κινητοποιήσεις μας και μας στεναχωρεί πολύ αυτό. Αλλά η δουλειά μας δεν είναι ούτε να ενοχλούμε τις άλλες παραγωγικές τάξεις, ούτε να βγαίνουμε στους δρόμους. Πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο να σκύψουν πάνω σε αυτά τα θέματα στα προβλήματα, γιατί να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα. Αυτά που ζητάμε εμείς είναι άμεση αποζημίωση για το απολεσθέν εισόδημα των κτηνοτρόφων. Δεν γίνεται το γάλα να πετιέται στα λαγκάδια και στα ρέματα χωρίς καμία πρόνοια. Χωρίς να μπορεί να πληρωθεί ο κτηνοτρόφος. Τα κρέατα, τα αρνιά να μην είναι δίδονται για κατανάλωση και να θανατώνονται σε κάθε μαντρί με κίνδυνο μόλυνσης για ολόκληρο το νησι. Άρα το πρώτο που ζητάμε είναι η άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Το Δεύτερο να σταματήσουν οι θανατώσεις των αιγοπροβάτων και τρίτον να μπούμε σε καθολικό εμβολιασμό για να σώσουμε τα κοπάδια μας. Για όσο χρόνο χρειαστεί. Πέντε μήνες, τρεις μήνες… ».

Τι έχει συμβεί στο νησί από την αρχή της Καραντίνας

«Το πρώτο που έχει πάθει η Λέσβος είναι μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Μαζί με τις μεταποιητικές εταιρείες και μαζί με τους κτηνοτρόφους. Το δεύτερο που έχουμε πάθει είναι ότι μετά την αρχική ζώνη των 3 χιλιομέτρων από το πρώτο κρούσμα που μας είχαν πει ότι θα εξετάσουν το θέμα για τό εάν θα πάμε σε εμβολιασμό. Τώρα. Δεν πήγαμε σε εμβολιασμό και σε όλο το νησί σχεδόν έχει πάει ο αφθώδης πυρετός. Αλλά όλα τα πρόβατα, όλα τα ζωντανά έχουν πλέον αντισώματα. Δηλαδή έχουν περάσει την αρρώστια και έχουν δημιουργήσει τα ζωντανά αντισώματα. Δεν φαίνεται πουθενά ότι τα πρόβατα είναι άρρωστα. Διότι κανονικά παράγουν γάλα. Είναι στο φουλ της παραγωγής τους και δεν φαίνεται τίποτα. Και αυτή τη στιγμή αντί να πάμε σε ένα καθολικό εμβολιασμό με ότι αυτό συνεπάγεται μας λένε 400.000 πρόβατα να τα σφάξουν και να τα θάψουν. Στη Λέσβο, στο νησί μας. Με αποτέλεσμα να γίνει η Λέσβος ένα απέραντο νεκροταφείο προβάτων. Και να δημιουργηθεί πέρα όλων των άλλων και μια οικολογική βόμβα. Να καταστραφεί ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού και οι κάτοικοι να πίνουν αντι για νερό, αίμα.»