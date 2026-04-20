Κτηματολόγιο: Οι 11 πράξεις που γίνονται ηλεκτρονικά - iefimerida.gr

Σε φάση ολοκλήρωσης το Ελληνικό Κτηματολόγιο, από τα πιο σύνθετα έργα δημόσιας διοίκησης των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου 5/2025 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέσα από πολύ μεγάλες προκλήσεις, το έργο παρουσιάζει πλέον σαφή επιτάχυνση, με μετρήσιμα αποτελέσματα και εκτεταμένη ψηφιακή αναβάθμιση.

﻿Στην τελική ευθεία ένα έργο 30 ετών

Το Κτηματολόγιο, που υλοποιείται σταδιακά επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, δημιουργήθηκε από μηδενική βάση και περιλαμβάνει την καταγραφή δεκάδων εκατομμυρίων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, την ανάπτυξη ενιαίων χαρτογραφικών συστημάτων και τη διαχείριση σύνθετων νομικών και γεωχωρικών δεδομένων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση καταγράφει χαρακτηριστικά ότι «αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία», επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση του έργου σε μια φάση συστηματικής ολοκλήρωσης.

Η σημερινή εικόνα του έργου αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία:

27.850.000 δικαιώματα (άνω του 71%) βρίσκονται ήδη σε λειτουργούν Κτηματολόγιο

10.820.000 δικαιώματα (σχεδόν 28%) βρίσκονται σε φάση ανάρτησης

Το 100% της χώρας αναμένεται να διαθέτει ψηφιακό Κτηματολόγιο έως το τέλος του 2026

600.000.000 σελίδες έχουν ψηφιοποιηθεί από τα αρχεία των πρώην υποθηκοφυλακείων

310.000 εγγραπτέες πράξεις έχουν ολοκληρωθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Πάνω από 1.000.000 ψηφιακές συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα (το 2025 υποβλήθηκαν 560.000, το 2026, έως σήμερα, έχουν ήδη καταγραφεί 185.000)

Από το 2021 έχουν αναπτυχθεί 12 νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο του έργου παίζει η μετάβαση από το έγχαρτο στο πλήρως ψηφιακό Κτηματολόγιο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026. Η μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών σε υποδομές cloud στοχεύει στην ενίσχυση της ταχύτητας, της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας.

Σήμερα παρέχονται ψηφιακές δυνατότητες όπως:

Ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων για επαγγελματίες, πολίτες και δημόσια διοίκηση

Απομακρυσμένη έρευνα στη βάση δεδομένων του κτηματολογίου από επαγγελματίες και δημόσια διοίκηση

Akinita .gov.gr για υποβολή εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους

Έρευνα από πολίτες στα ακίνητα ιδιοκτησίας τους μέσω του «myktima»

archive.ktimatologio.gr για αναζήτηση στα ψηφιοποιημένα αρχεία των πρώην υποθηκοφυλακείων

enexyra.ktimatologio.gr Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων

12n.ktimatologio.gr η ψηφιακή τήρηση και ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

Maps.gov.gr η ενιαία ψηφιακή πύλη χαρτών της πολιτείας

Maps.ktimatologio.gr η ιδιοκτησία στον χάρτη με όλα τα ανοικτά κτηματολογικά και πολεοδομικά δεδομένα

Eisigites.ktimatologio.gr η εφαρμογή, μέσω της οποίας γίνεται ηλεκτρονικά ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση μιας εγγραπτέας πράξης

Support.ktimatologio.gr η ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων από επαγγελματίες και πολίτες

Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζουν σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Παρά τις σημαντικές εκκρεμότητες που κληρονομήθηκαν από το παλαιό σύστημα των υποθηκοφυλακείων, η πρόοδος στην εκκαθάριση, όπως φαίνεται και από τα νούμερα, είναι ουσιαστική:

Το 2024 ολοκληρώθηκαν 251.000 πράξεις

Το 2025 ο αριθμός υπερδιπλασιάστηκε στις 650.000

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 247.000 πράξεις

Ιδιαίτερα στα μεγάλα κτηματολογικά γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά 80% και 90% αντίστοιχα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε ρεκόρ με 79.200 ολοκληρωμένες πράξεις και πιστοποιητικά σε όλη τη χώρα. Καθοριστική συμβολή στην επιτάχυνση αυτή έχει η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο, στοιχείο που επισημαίνεται και στην έκθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ