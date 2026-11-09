Κρύο το βράδυ και νωρίς το πρωί, «ζέστη» την υπόλοιπη ημέρα -Πώς θα είναι ο καιρός τον Νοέμβριο, αναλυτικά - iefimerida.gr

Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού στα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη και στους 25 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη θα εκδηλώνονται κατά τόπους βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Σταδιακά, οι θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία, δημιουργώντας ένα σχεδόν ανοιξιάτικο σκηνικό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, η διαφορά ανάμεσα στις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές θα είναι αισθητή, καθώς το βράδυ και νωρίς το πρωί θα έχει αρκετή ψύχρα.

Ο καιρός σήμερα - Πού θα βρέξει

Για σήμερα, Δευτέρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται κατά διαστήματα ασθενείς και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, φτάνοντας στο Ιόνιο ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η αλλαγή της διεύθυνσής τους θα συμβάλει στη μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών προς τη χώρα.

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Η θερμοκρασία, με εξαίρεση τη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα παρουσιάσει άνοδο και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα εναλλάσσονται οι νεφώσεις με τα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα διάσπαρτες βροχοπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη και την Τετάρτη, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επιμείνουν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερα στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Το θερμότερο διάστημα της εβδομάδας αναμένεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

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Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, όπου οι νότιοι άνεμοι θα ευνοούν την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Όμως, η εικόνα θα αλλάζει μετά τη δύση του ηλίου, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρεί αισθητά, διατηρώντας την ψύχρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κολυδάς: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τον Νοέμβριο

Τη γενικότερη εικόνα του καιρού σε Μεσόγειο και Ευρώπη σχολίασε σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον εντοπίζεται στη δυτική Μεσόγειο, όπου ένα βαρομετρικό χαμηλό νότια της Γαλλίας επηρεάζει την εξέλιξη του καιρού.

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Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, γύρω από το συγκεκριμένο σύστημα οργανώνονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους αξιόλογες, που επηρεάζουν τη νότια Γαλλία, τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές και την Ιταλία. Παράλληλα, διαδοχικές διαταραχές από τον Ατλαντικό διατηρούν την αστάθεια στη δυτική Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, σημειώνει ότι βρίσκεται ανατολικότερα από τον βασικό πυρήνα της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα τα συστήματα που φτάνουν στη χώρα να προκαλούν παροδικές βροχές, χωρίς να διακρίνεται, με βάση τα προγνωστικά στοιχεία, κάποια οργανωμένη και παρατεταμένη έξαρση έντονων φαινομένων.

Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάζουν κατά διαστήματα κυρίως τα δυτικά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα επεκτείνονται πρόσκαιρα και σε τμήματα του Αιγαίου. Ανάμεσα στα περάσματα των συστημάτων θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης και ανοίγματα του καιρού.

Ο Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει ως βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου τις εναλλαγές συννεφιάς και βροχών με διαστήματα ηλιοφάνειας, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα θα παραμένει εντονότερη δυτικότερα, προς την Αδριατική, ενώ στην Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και ασυνεχή.

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Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη διάρκεια του μήνα, εκτιμά ότι η ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.

Εφόσον διατηρηθεί αυτό το μοτίβο, θα ευνοούνται οι περιοδικές βροχές και οι σχετικά ήπιες αέριες μάζες, περιορίζοντας τις πιθανότητες για συχνές και παρατεταμένες ψυχρές εισβολές προς την Ελλάδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες πτώσεις της θερμοκρασίας, κυρίως μετά τη διέλευση κάποιου καιρικού συστήματος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η εκτίμηση για το σύνολο του Νοεμβρίου αποτελεί τάση που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, καθώς το πενθήμερο των χαρτών δεν αρκεί για να αποκλείσει μια μεταγενέστερη αλλαγή στην κυκλοφορία.