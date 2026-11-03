Καθηγητής του ΑΠΘ στο iefimerida για την γρίπη των πτηνών: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα» - iefimerida.gr

«Κανένας συναγερμός και καμία ανησυχία δεν έχει προκαλέσει ο μαζικός εντοπισμός κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές χώρες. Δεν χρειάζεται επίσης να ανησυχήσει κανείς στην Ελλάδα».

Αυτό δηλώνει, με ιδιαίτερη έμφαση, στο iefimerida ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Κρήτας.

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Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει σήμερα ότι «το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε πτηνοτροφεία στη Βουλγαρία, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε εστία της νόσου και σε οικόσιτη εκτροφή στην Αλβανία.

Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση του αριθμού των θετικών στη νόσο άγριων πτηνών σε αρκετές χώρες (Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Κύπρος κ.λπ.)».

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει επίσης ότι «με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, είναι προφανές ότι το προσεχές διάστημα ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος».