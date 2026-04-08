Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ -«Μεμονωμένο περιστατικό» λέει στο iefimerida ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ - iefimerida.gr

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ.

Το κρούσμα φαίνεται πως είχε συγχρωτιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα εργαστήρια της κτηνιατρικής και χθες έγινε γνωστό.

Ήδη έγινε η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του 19χρονου, ενώ πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα στα εργαστήρια.

Πηγές από το ΑΠΘ κάνουν λόγο για «ελεγχόμενη ανησυχία» στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ στο iefimerida: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο iefimerida, ήταν καθησυχαστικός, τονίζει ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, ενώ ήδη έγινε και η απαραίτητη ιχνηλάτηση:

«Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι ένα μεμονωμένο κρούσμα. Η ιχνηλάτηση και η χημειοπροστασία στις στενές επαφές έγινε και δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί».