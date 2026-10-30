 Έκρηξη στην Πλάκα: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι τρεις δράστες -Το μεσημέρι οδηγούνται στην Ευελπίδων - iefimerida.gr
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Έκρηξη στην Πλάκα: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι τρεις δράστες -Το μεσημέρι οδηγούνται στην Ευελπίδων

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την φονική έκρηξη στην Πλάκα
Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την φονική έκρηξη στην Πλάκα
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως υπαίτιοι της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά την άσκηση δίωξης που αφορά τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

  • Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία
  • Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία
  • Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το μεσημέρι.

Δείτε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την Πλάκα:

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