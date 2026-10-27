Τροχαίο-σοκ με μεθυσμένο οδηγό στην Κρήτη που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ΙΧ -«Το πώς βγήκαμε άθικτοι είναι θαύμα» - iefimerida.gr

Παρολίγον τραγωδία στην Κρήτη, όπου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά αδέρφια συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, ο οδηγός του οποίου βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο μεθυσμένος οδηγός πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσαν τα δύο αδέλφια τα οποία παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης βγήκαν σώα από το αυτοκίνητό τους.

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«Είδα δύο φώτα να έρχονται πάνω μου»

Μιλώντας στο MEGA, οι δύο νεαροί περιέγραψαν τις στιγμές που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

«Είχε πιει πάρα πολύ. Βγήκε έξω, με κοίταξε και μου είπε “πού πας;”. Απλά είδα δύο φώτα να έρχονται πάνω μου και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ότι παίζουν τα μάτια μου. Δεν το επεξεργαζόμουν ότι όντως συμβαίνει», ανέφερε ένας από τους δύο.

«Από τη στιγμή που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση ο άλλος και σε κεντράρει με το αμάξι πάνω σου, λογικό είναι να καταστραφούν και τα δύο αυτοκίνητα. Το πώς βγήκαμε άθικτοι τώρα από όλο αυτό είναι πραγματικά θαύμα. Ευτυχώς φορούσαμε τη ζώνη», δήλωσαν τα δύο αδέλφια και πρόσθεσαν:

«Θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από το αμάξι τώρα φεύγοντας, γιατί αισθανόμαστε ότι αυτό το αμάξι μάς έσωσε τη ζωή. Και η ζώνη, εννοείται», είπαν.

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Ο οδηγός που προκάλεσε τη σύγκρουση από την οποία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και στα δύο οχήματα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.