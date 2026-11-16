Οριστικό τέλος μπαίνει στη χρήση του παλιού Ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ), Μηνάς Παπαδάκης.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται ένα διαφορετικό σχέδιο αξιοποίησης του κτιρίου, καθώς το εγκεκριμένο Master Plan του λιμανιού προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής του σε ξενοδοχειακή μονάδα.

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Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της Τηλεόρασης Creta, ο κ. Παπαδάκης ξεκαθάρισε ότι το παλιό Ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξανά για τη φιλοξενία μεταναστών, ενώ υπογράμμισε ότι δεν περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

Όπως εξήγησε, η παραμονή μεταναστών στον συγκεκριμένο χώρο αποτέλεσε μια προσωρινή κατάσταση, η οποία έγινε ανεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους και στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Λιμεναρχείο και το υπουργείο Ναυτιλίας.

«Ο χώρος του παλιού Ψυγείου δεν υπήρξε ποτέ δομή φιλοξενίας μεταναστών. Έγινε μια αυθαίρετη κατάληψη του χώρου. Επιδείξαμε κάποια ελαστικότητα, αφενός για ανθρωπιστικούς λόγους και αφετέρου στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχαμε με το Λιμεναρχείο και το υπουργείο Ναυτιλίας. Πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο για τη μετατροπή του παλιού Ψυγείου σε ξενοδοχείο

Νέα προοπτική για το κτίριο διαμορφώνεται μέσα από το εγκεκριμένο Master Plan του λιμανιού του Ηρακλείου, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησής του ως ξενοδοχειακής μονάδας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η συγκεκριμένη προοπτική έχει λάβει τη συναίνεση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν κυρίως τη διατήρηση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής μορφής του κτιρίου.

Όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής του ΟΛΗ, η Αρχαιολογία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του εξωτερικού κελύφους, ζητώντας να παραμείνει αναλλοίωτο και να μην πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αλλοιώσουν την εικόνα του, όπως η διάνοιξη νέων παραθύρων.

«Ήταν το σημείο στο οποίο έμεινε περισσότερο η Αρχαιολογία σε όλη τη συζήτηση που έγινε πάνω στο Master Plan. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις ότι θέλει το κέλυφος να μείνει όπως είναι, να μην ανοιχτούν παράθυρα, αλλά τελικά έδωσε τη συναίνεσή της», σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η μελλοντική αξιοποίηση του κτιρίου θα αποτελέσει σημαντική παρέμβαση για την αισθητική αναβάθμιση του δυτικού τμήματος του λιμανιού.

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Προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας του ενετικού λιμανιού

Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του παλιού Ψυγείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων, με βασικό στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού, χωρίς να αλλοιωθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.

Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τη νέα δόμηση στην ευρύτερη περιοχή του ενετικού λιμένα και του φρουρίου του Κούλε, δίνοντας έμφαση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι οι μελλοντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις να συνδυάζονται με τον σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Ηρακλείου.

Παράλληλα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση και τη σύνδεση του λιμανιού με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

«Το όραμά μας και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός είναι η πράσινη μετάβαση. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι βασικός πυλώνας της πόλης. Άρα ό,τι κάνουμε έχει άμεση επίδραση στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία», τόνισε ο Μηνάς Παπαδάκης.