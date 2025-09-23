Κρήτη: Συνελήφθησαν 8 διακινητές των 668 μεταναστών της Γαύδου -Νέα διάσωση σήμερα το πρωί - iefimerida.gr

Οκτώ είναι τελικά οι διακινητές των 668 μεταναστών που έφτασαν πριν από δέκα ημέρες περίπου στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους μετανάστες οι οποίοι και κατονόμασαν τους διακινητές τους.

Συνελήφθησαν οι μετανάστες

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι διακινητές από το καραβάνι των 578 μεταναστών που έφτασαν στις 13 Σεπτεμβρίου στη Γαύδο είναι συνολικά επτά. Πρόκειται για δύο άνδρες από το Σουδάν 21 και 19 ετών, για τρεις άνδρες από το Νότιο Σουδάν (δύο 18χρονοι και ένας 28χρονος) και δύο Αιγύπτιοι 36 και 41 χρόνων.

Ο διακινητής από το καραβάνι με τους 110 μετανάστες νότια της Γαύδου που έφτασαν στο νησί στις 15 Σεπτεμβρίου είναι ένας και πρόκειται για έναν 18χρονο από το Σουδάν.

Οι αρχές κατάσχεσαν συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας ενώ οι οκτώ συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολό τους οι μετανάστες έχουν αναχωρήσει από την Αγυιά και έχουν προωθηθεί σε δομές της Βόρειας Ελλάδος.

Νέο σκάφος με μετανάστες νότια της Γαύδου

Παράλληλα, νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα ανοιχτά της Γαύδου κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν περίπου 36 μετανάστες οι οποίοι με τη συνδρομή του λιμενικού και της Frontex μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο καραβάνι που φτάνει μέσα σε 24ωρες στην Κρήτη με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών να ανέρχεται στους 145.