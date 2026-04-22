Κρήτη: Συγκλονισμένα τα αδέρφια του αυτόχειρα: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες, δεν είχαμε κανένα σημάδι» - iefimerida.gr

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σοκ βρίσκονται οι συγγενείς του 40χρονου στην Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τα αδέρφια του να δηλώνουν συντετριμμένα από τις αποκαλύψεις.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, οι οικείοι του εξέδωσαν δημόσια δήλωση, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συγγνώμη τους προς την οικογένεια της 43χρονης. Όπως τονίζουν, δεν είχαν αντιληφθεί καμία ένδειξη που να προμηνύει μια τέτοια τραγική εξέλιξη.

«Έχουμε μείνει άφωνοι»

Στην κοινή τους δήλωση, τα αδέρφια του φερόμενου ως δράστη αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι για να μπορέσουμε να το προλάβουμε».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι προτεραιότητά τους είναι να στηρίξουν το παιδί του 38χρονου, το οποίο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τις συνέπειες της τραγωδίας.

Βουβός πόνος κατά την απομάκρυνση της σορού της Ελευθερίας

Την ίδια ώρα, σκηνές βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκαν κατά την απομάκρυνση της σορού της 43χρονης από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή, μέσα στο όχημά της, κοντά στον οικισμό της Αγίας Βαρβάρας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας αποτροπιασμό για το έγκλημα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διαχείρισης του περιστατικού συμμετείχαν και μέλη της εθελοντικής ομάδας Φίλιος ΖΕΥΣ, που βρέθηκαν στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της 43χρονης βρέθηκε λίγο στις 6 το απόγευμα στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο «είδε» πυροβολισμό εξ επαφής στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού από εννιάρι πιστόλι.



