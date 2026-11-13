 Κρήτη: Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων το Σάββατο -Σύσταση για τις ευπαθείς ομάδες
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων το Σάββατο -Σύσταση για τις ευπαθείς ομάδες

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Αφρικανική σκόνη «έπνιξε» την Κρήτη
Αφρικανική σκόνη στην Κρήτη / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Επεισόδιο ελαφρώς αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) αναμένεται να σημειωθεί στην Κρήτη, με επίκεντρο κυρίως τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων.

Την ενημέρωση έκανε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως προκύπτει από τα προγνωστικά δεδομένα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η αύξηση των συγκεντρώσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου και να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.


Επίσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 70601/2013, το προβλεπόμενο επεισόδιο κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο ενημέρωσης, για το οποίο προβλέπονται συστάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. «Ειδικότερα, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, καθώς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, συνιστάται να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης και της προληπτικής προστασίας της Δημόσιας Υγείας», όπως τονίζεται.

Όπως έγινε γνωστό, η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.

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ΑΠΕ ΜΠΕ

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