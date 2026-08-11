Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με 5 τραυματίες τουρίστες από την Ιταλία και τη Γαλλία - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκαν σχεδόν μετωπικά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας Ιταλός τουρίστας και μία πενταμελής οικογένεια Γάλλων ενεπλάκησαν σε τροχαίο, ενώ κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου-Αγίας Γαλήνης. Τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, όλοι οι επιβαίνοντες των δύο οχημάτων.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και σχεδόν μετωπική, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση επέμβαση των αρχών για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε τον απεγκλωβισμό των τραυματιών από τα συντρίμμια. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στη συνέχεια τους πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η Τροχαία Ρεθύμνου έχει αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της σφοδρής σύγκρουσης των οχημάτων.

Τα δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν τουρίστες από την Ιταλία και τη Γαλλία κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου - Αγίας Γαλήνης.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του χωριού Αμπελάκι και είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό πέντε ατόμων τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

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Τροχαίο στην Κρήτη με πέντε τραυματίες

Στο ένα όχημα που κινούνταν από Αγία Γαλήνη προς Ρέθυμνο επέβαινε ένας Ιταλός τουρίστας, ενώ στο δεύτερο, που είχε την αντίθετη κατεύθυνση επέβαινε μία οικογένεια Γάλλων τουριστών, οι γονείς με τα τρία παιδιά τους.

Φωτογραφίες: goodnet.gr

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σχεδόν μετωπική. Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, που έκανε τον απεγκλωβισμό των ατόμων από τα οχήματα, ενώ με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Η τροχαία Ρεθύμνου ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

