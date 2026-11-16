Κρήτη: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τρία ύποπτα κρούσματα ψώρας σε μετανάστες

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά από πληροφορίες ότι μετανάστες με συμπτώματα που παραπέμπουν σε ψώρα μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, έχουν εντοπιστεί τρία ύποπτα κρούσματα ψώρας, ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση αναμένεται αύριο, όπως άλλωστε διευκρίνισε ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, στο creta24.gr.

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Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα περιστατικά δεν φαίνεται να συνδέονται με τον χώρο του Παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος επικοινώνησε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο, χωρίς να προκύπτει κάποια καταγεγραμμένη αναφορά για ψώρα, ενώ ούτε από τον ΕΟΔΥ έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Οι πρώτες πληροφορίες στρέφουν την προσοχή στην Ιεράπετρα, απ' όπου φέρεται να προέρχονται οι μετανάστες. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, υπήρξε ανεπίσημη αναφορά ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη.

Τι ισχύει για την ψώρα και τα μέτρα προστασίας

Ο κ. Παπαδάκης επισήμανε πως ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση της νορβηγικής ψώρας, καθώς πρόκειται για μορφή της νόσου που μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω σύντομης σωματικής επαφής, όπως μια χειραψία. Αντίθετα, για τη μετάδοση της κοινής ψώρας απαιτείται συνήθως πιο παρατεταμένη επαφή.

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Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν κρούσματα, προβλέπονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την περίθαλψη των ασθενών και τον εντοπισμό και τον έλεγχο των ατόμων με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή.

Παράλληλα, στους χώρους φιλοξενίας είναι απαραίτητη η κατάλληλη φροντίδα των στρωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου. Όπως διευκρίνισε ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας, στην περίπτωση της κοινής ψώρας δεν απαιτείται απολύμανση με την κλασική έννοια, αλλά εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης.

Η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ οι σχετικές αναφορές εξακολουθούν να διερευνώνται.