Κρήτη: Προληπτικά μέτρα για την ευλογιά, απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στο νησί - iefimerida.gr

Μετά από σύσκεψη των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης αποφασίστηκε η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία αιγοπροβάτων από τη νόσο της ευλογιάς.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, Κωνσταντίνου Φωτάκη, ξεκινούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα, με ένα από αυτά να είναι η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στο νησί.

Τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ είναι τα εξής:

1.Απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από οποιαδήποτε περιοχή της υπόλοιπης Ελλάδας.

2.Περιορίζονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων που προορίζονται για σφαγή ή για αναπαραγωγή, οι οποίες θα επιτρέπονται πλέον μόνο εντός των ορίων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

3.Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινούς βοσκότοπους, οι οποίες συνεχίζουν να επιτρέπονται κανονικά, τόσο εντός όσο και μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων.

4.Για όλες ανεξαιρέτως τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική η συνοδεία τους από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πιστοποιημένα και κατάλληλα οχήματα, τα οποία πρέπει να έχουν απολυμανθεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους πριν από κάθε φόρτωση.



Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων.

Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών συλλόγων, των αστυνομικών και λιμενικών αρχών, των δήμων και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, για την άμεση εφαρμογή της.