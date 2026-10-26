Κρήτη: Βγήκε με το πατίνι του στον ΒΟΑΚ και προκάλεσε ουρά οχημάτων -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει νέο βίντεο με παράτολμο οδηγό ο οποίος αποφάσισε να βγει στον ΒΟΑΚ με το πατίνι του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο οδηγός κινούμενος με το πατίνι του δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Αμάρι δημιούργησε ουρά από οχήματα ενώ από τύχη δεν υπήρξε ατύχημα.

Με βάση το βίντεο που δημοσίευσε το ίδιο μέσο οδηγός οχήματος που βρισκόταν πίσω από το πατίνι κινούμενος αναγκαστικά με μικρή ταχύτητα κάνε σινιάλο με τα φώτα ώστε να κάνει δεξιά, για να μπορέσουν οι υπόλοιποι οδηγοί να τον προσπεράσουν.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 0ι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών δεν επιτρέπεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα, όπως μεγάλες λεωφόρους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και στην εθνική οδό.

Το πρόστιμο για κυκλοφορία σε δρόμο που δεν επιτρέπεται ανέρχεται σε 100 ευρώ.