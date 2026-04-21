Κρήτη: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που έχει εξαφανιστεί -Είχε προσαχθεί και είχε δώσει κατάθεση - iefimerida.gr

Ραγδαίες εξελίξεις με άρωμα Θρίλερ στην Κρήτη, καθώς βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που είναι εξαφανισμένη.

Συγκεκριμένα, συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό της σορού του πρώην συντρόφου της αγνοούμενης Ελευθερίας Γιακουμάκη πριν από λίγη ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 39χρονος άνδρας βρέθηκε πυροβολημένος στο κεφάλι με καραμπίνα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο όπου κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

Η πρώτη εικόνα των αστυνομικών οδηγεί στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε εκτίμηση, αναφέρουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση, η οποία πλέον λαμβάνει εξαιρετικά περίεργη τροπή.

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης

Την ίδια στιγμή, το θρίλερ με την εξαφάνιση της 44χρονης συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να συλλέξουν όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στα ίχνη της.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον 23χρονο γιο της, στη 01:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/4/2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της.

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε στις 19:00 της ίδιας ημέρας.

Αυτό που προκαλεί ωστόσο εντύπωση είναι το γεγονός ότι η μητέρα του τού έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο έγραφε: «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα».

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στη διάθεσή τους, η 44χρονη δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών προβλημάτων.