Ηράκλειο: Νεκρός 86χρονος μετά από ανατροπή τρακτέρ στον Σοκαρά Γόρτυνας - iefimerida.gr

Σοβαρό αγροτικό δυστύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Σοκαρά, στον Δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 86χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Το δυστύχημα στον Σοκαρά

Ο ηλικιωμένος εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τρακτέρ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το τρακτέρ ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Έρευνα των αρχών

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την απώλεια ελέγχου του αγροτικού οχήματος.

Αγροτικά δυστυχήματα στην Κρήτη

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα των αγροτικών δυστυχημάτων που καταγράφονται κατά καιρούς στην Κρήτη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρήσης βαρέων γεωργικών μηχανημάτων από ηλικιωμένους αγρότες.