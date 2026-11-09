Δεν έχει τέλος η τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης - Τουλάχιστον 20 οι νεκροί μετανάστες, πάνω από 100 οι διασωθέντες, αγωνία για αγνοούμενους - iefimerida.gr

Αυξήθηκε στους 20 ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ενώ αγνοούνται ακόμη δύο άνθρωποι.

Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού και της Frontex βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν διασώσει συνολικά 133 ανθρώπους από τέσσερις λέμβους.

Η μία τραγωδία αποκαλύφθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν σε λέμβο περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων περισυνελέγησαν 12 σοροί μεταναστών, ενώ διασώθηκαν άλλοι 18 άνθρωποι.

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Τη λέμβο είχε εντοπίσει παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους 18 διασωθέντες και περισυνέλεξε τις 12 σορούς.

Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Ακόμα οκτώ νεκροί μετανάστες σε άλλο περιστατικό

Την ίδια ώρα, στους οκτώ ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από άλλο περιστατικό που ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), όταν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

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Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή έσπευσε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ», με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:05 της Κυριακής (8/11), το ρυμουλκό εντόπισε τη λέμβο 4,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, κοντά σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά.

Από τη λέμβο διασώθηκαν 28 υπήκοοι Σουδάν, ενώ περισυνελέγη η σορός ενός άνδρα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, υπήρχαν ενδείξεις ότι μέσα στη λέμβο βρίσκονταν και άλλοι νεκροί. Όμως, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 - 7 μποφόρ καθιστούσαν πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω περισυλλογής ή ρυμούλκησης, με αποτέλεσμα η λέμβος να παραμείνει στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex. Το πρωί της Κυριακής, το ρυμουλκό κατέπλευσε στους Καλούς Λιμένες, όπου οι 28 διασωθέντες αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ».

Δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι άλλοι 26 οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία λιμενικών και αστυνομικών δυνάμεων. Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

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Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στο εσωτερικό της βρίσκονταν ακόμη επτά σοροί.

Με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού και του σκάφους «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου οι σοροί παρελήφθησαν για να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Έτσι, ο απολογισμός από το περιστατικό ανήλθε σε οκτώ νεκρούς, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης με 87 μετανάστες

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Στη δεύτερη περίπτωση, drone της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 40 μετανάστες, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιήθηκε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με προορισμό το ίδιο λιμάνι.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις της Δευτέρας έχουν διασωθεί περίπου 105 μετανάστες, ενώ έχουν εντοπιστεί 12 νεκροί.

Πλήρωσαν έως 16.000 δηνάρια Λιβύης - Χειροπέδες σε δύο

Σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων από το περιστατικό του Σαββάτου, η λέμβος είχε αναχωρήσει από Λιβύη το πρωί της 3ης ή της 4ης Νοεμβρίου, με προορισμό την Ελλάδα.

Για το ταξίδι, ο καθένας είχε καταβάλει από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου δύο από τους επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα, σε άγνωστο σημείο, και αγνοούνται.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους διασωθέντες ως οι διακινητές τους.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.