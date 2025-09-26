Κρήτη: Τους μαχαίρωσαν για ένα χωράφι -Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν στα 2 αδέλφια - iefimerida.gr

Σοκάρει το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τη Πέμπτη (25/9) στην ενοδοχώρα του Ηρακλείου Κρήτης, με θύματα δύο αδέλφια που βρέθηκαν μαχαιρωμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Μεσαράς, όταν ένας 55χρονος με τον 21χρονο γιο του συνάντησαν τα δύο αδέλφια ηλικίας 32 και 29 χρονών και άρχισαν να καβγαδίζουν.

Ο καβγάς πήρε άγριες διαστάσεις ενώ δεν δίστασαν να τους τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και στη συνέχεια να τραπούν σε φυγή.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τους μαχαίρωσαν για... ένα χωράφι -Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο στάθηκε ένα χωράφι. Τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν σε βοήθεια φίλους τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο, τα τραύματα είναι σοβαρά.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.