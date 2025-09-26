 Κρήτη: Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηράκλειο -Δεν υπήρξαν τραυματισμοί [εικόνες] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηράκλειο -Δεν υπήρξαν τραυματισμοί [εικόνες]

Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών
Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηρακλειο / ekriti.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο. Η πτώση σημειώθηκε στο δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Επίσης, κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο.

Δείτε φωτογραφίες

ekriti.gr
ekriti.gr
ekriti.gr
ekriti.gr
Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

