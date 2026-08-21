Κρήτη: Κατάσχεση 4 τόνων λαθραίων ποτών και 700 φιαλών με «αέριο γέλιου» - iefimerida.gr

Μια καλοστημένη επιχείρηση είχε στήσει 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, διακινώντας -μέσω της αποθήκης του- λαθραία οινοπνευματώδη ποτά και «αέριο γέλιου»﻿.

Οι ελεγκτές των ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες και προχώρησαν σε έρευνα του συγκεκριμένου αποθηκευτικού χώρου.

Κατά την έρευνα κατάσχεσαν:

3.856 λίτρα ποτών (όπως βότκα, τζιν και ηδύποτα), για τα οποία δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς και καταβολής δασμών και φόρων.

150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και με ετικέτες που συνδέουν τις ποσότητες με συγκεκριμένη επιχείρηση ποτοποιίας.

664 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιου (υποξείδιο του αζώτου), από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλόνια.

4.000 έτοιμα μπαλόνια με αυτό το αέριο.

Οι ελεγκτές πήραν δείγματα από τα ποτά και τα έστειλαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους προς κατανάλωση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα.

ΔΑΟΕ και ΔΕΟΣ ελέγχουν και αποθήκη της ίδιας ποτοποιίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς εκτιμάται ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ