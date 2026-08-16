Απίστευτο σκηνικό στην Κρήτη: Πήραν κατάκοιτη ηλικιωμένη σε ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι του χωριού [βίντεο] - iefimerida.gr

Ενα απίστευτο σκηνικό εκτιλύχθηκε σε πανηγύρι στην περιοχή Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη.

Στο χωριό πραγματιοποιήθηκε γλέντι για τον Δεκαπενταύγουστο όπου όλοι οι κάτοικοι και οι τουρίστες έδωσαν το παρών. Επικρατούσε το αδιαχώρητο, όμως απουσίαζε μία ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού η οποία είναι κατάκοιτη στο κρεβάτι.

Τότε κάποιοι αποφάσισαν να μην την αφήσουν τέτοια ημέρα μόνη της στο σπίτι.

Επιστράτευσαν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν στο γλέντι την ώρα που έπαιζε ορχήστρα κρητική παραδοσιακή μουσική.

Η ηλικιωμένη γυναίκα το… καταχάρηκε όπως φάνηκε και στο βίντεο καθώς χειροκροτούσε πάνω στην ξαπλώστρα τους μουσικούς.

Δείτε το βίντεο:

