Κρήτη: Στη φυλακή 36χρονος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του ενώ αυτή κοιμόταν -«Με χτυπάει εδώ και 5 χρόνια» - iefimerida.gr

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 36χρονος στην Κρήτη, μετά την καταγγελία της 29χρονης συζύγου του για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών.

Η 29χρονη απευθύνθηκε στις Αρχές στις 13 Αυγούστου, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε ενώ εκείνη κοιμόταν.

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Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο 36χρονος φέρεται να τη χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές, κυρίως στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να φέρει εμφανή σημάδια και τραύματα.

Η αφορμή φέρεται να ήταν το κινητό της

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 36χρονος φέρεται να είχε ελέγξει το κινητό τηλέφωνο της συζύγου του και να εντόπισε παλαιότερη κλήση από κοινό τους φίλο.

Ο ίδιος φέρεται να θεώρησε την επικοινωνία ύποπτη και να εξέφρασε τη ζήλια του, γεγονός που, σύμφωνα με το cretalive, αποτέλεσε την αφορμή για το επεισόδιο.

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Όμως, η 29χρονη φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι ο ξυλοδαρμός δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως είπε, η κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της είχε ξεκινήσει περίπου πέντε χρόνια πριν.

Μέχρι σήμερα, όπως φέρεται να κατέθεσε, δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Το ένα παιδί ξύπνησε την ώρα της επίθεσης

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 4 και 7 ετών, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 29χρονης, την ώρα που ο σύζυγός της φέρεται να της επιτέθηκε, το μικρότερο παιδί ξύπνησε. Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί για να βρεθεί κοντά στο παιδί, όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία από τα χτυπήματα και χρειάστηκε βοήθεια.

Παράλληλα, ο 36χρονος φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει και ότι στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, ο 36χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει στη φυλακή.