Κρήτη: Φωτιά στη Σητεία Λασιθίου, δεν κινδυνεύουν οικισμοί - iefimerida.gr

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου, στην Κρήτη, ξέσπασε από τις 11:45 το πρωί της Παρασκευής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Συνδρομή παρέχει ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
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