Κρήτη: Φωτιά στη Σητεία Λασιθίου, δεν κινδυνεύουν οικισμοί - iefimerida.gr

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου, στην Κρήτη, ξέσπασε από τις 11:45 το πρωί της Παρασκευής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Συνδρομή παρέχει ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.