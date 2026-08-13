Κρήτη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού -Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου - iefimerida.gr

Στον απεγκλωβισμό οδηγού ο οποίος παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του μετά από τροχαίο, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Πυροσβεστική στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του, στο 4ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών και εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα με πέντε πυροσβέστες και τον απεγκλώβισαν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία με τις αισθήσεις του και τον μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ